В Подмосковье оборудуют 215 мест для крещенских купаний

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В Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.
В Подмосковье оборудуют 215 мест для крещенских купаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт welcome.mosreg.ru.

Православные верующие отмечают праздник Крещения Христова в Иордане в ночь с 18 на 19 января.

В Подмосковье места для крещенских купаний проверят на безопасность сотрудники МЧС. У прорубей для погружения (иорданей) будут дежурить врачи и спасатели.

Ранее главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев в беседе с «Радио 1» заявил, что крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем и обострению хронических заболеваний у неподготовленных граждан.

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