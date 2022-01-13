Терапевт Водовозов рассказал о факторах, влияющих на уровень заболеваемости коронавирусом

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов рассказал о факторах, влияющих на уровень заболеваемости коронавирусом.

«Уровень заболеваемости зависит в первую очередь от ограничительных мер. Причём нужно их комплексное выполнение», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь идёт и о ношении масок и респираторов, и о соблюдении социальной дистанции, и об обработке рук.

Что касается ситуации с тяжёлыми осложнениями и госпитализациями, то их число напрямую зависит от охвата вакцинацией, отметил Водовозов.

«Это уже чётко видно абсолютно по всем странам, где привитых больше, чем у нас», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».