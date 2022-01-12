Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон»
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Об этом сообщает ФАН.
По мнению эксперта, может быть большая нагрузка на медицинскую систему, но всё будет продолжаться не так долго.
«В течение двух-трёх месяцев прекратится, и будет коллективный иммунитет», — прогнозирует он.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».