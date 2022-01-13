Названы самые популярные услуги у россиян в новогодние праздники
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По данным онлайн-сервиса «Профи», самыми востребованными услугами стали массаж, маникюр и услуги парикмахера. К таким видам услуг обращались на 82%, 20% и 15% соответственно чаще, чем в прошлом году.
Следующими по списку идут услуги по установке и ремонту сантехники (+26%), электрики (+30%) и дверей (+26%).
За время новогодних праздников россияне также занимались поисками репетиторов для школьников, чтобы подготовить детей к сложным экзаменам. По сравнению с прошлым годом, востребованность преподавателей по английскому языку и математике выросла на 22% и 41% соответственно.
Стоит также отметить, что более чем наполовину увеличился спрос на консультации с психологами и клининговые услуги.
Что касается наиболее востребованных услуг 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, в их число вошли: ремонт электрики, сантехники, массаж, маникюр, услуги парикмахера и уборка квартиры.
Ранее аналитики назвали самые продаваемые в новогодние праздники товары.