Исследование показало, на что россияне тратили деньги в новогодние праздники
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В новогодние каникулы наиболее значительный рост объёма продаж в деньгах показала сфера развлечений: на музеи и выставки россияне потратили на 57% больше средств, чем в прошлом году, на кинотеатры — на 32%.
Также пользовались спросом услуги стоматологии — рост составил 35%. Популярны были и походы в заведения быстрого питания — рост 27%.
В продажах электроники и бытовой техники тоже зафиксирован подъём — на 20%.
Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.