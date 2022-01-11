Исследование показало, на что россияне тратили деньги в новогодние праздники

Специалисты «Платформы ОФД» провели исследование, чтобы выяснить, на что россияне тратили средства в новогодние праздники.

Об этом пишут «Известия».

В новогодние каникулы наиболее значительный рост объёма продаж в деньгах показала сфера развлечений: на музеи и выставки россияне потратили на 57% больше средств, чем в прошлом году, на кинотеатры — на 32%.

Также пользовались спросом услуги стоматологии — рост составил 35%. Популярны были и походы в заведения быстрого питания — рост 27%.

В продажах электроники и бытовой техники тоже зафиксирован подъём — на 20%.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.