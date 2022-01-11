Исследование: в эти новогодние праздники москвичи гуляли на 30% чаще, чем в 2021 году

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В 2022 году в новогодние праздники жители Москвы выходили из дома в среднем на 30% чаще, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование компании МТС.
Исследование: в эти новогодние праздники москвичи гуляли на 30% чаще, чем в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается также, что частота прогулок во время новогодних праздников в России выросла на 28% по сравнению с предновогодними выходными.

«Каждый третий житель столицы в дни новогодних праздников посетил как минимум одно из мест традиционных новогодних гуляний — Манежную площадь, Красную площадь, Парк Горького, ВДНХ и другие. Среднее время пребывания в этих местах выросло в среднем на 40% по сравнению с обычным выходным днём», — говорится в исследовании.

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