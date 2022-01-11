В Подмосковье назвали самые популярные музеи в новогодние праздники

Более 120 тыс. человек посетили музеи Московской области в новогодние праздники, что на 33 тыс. больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры. Наибольшей популярностью пользовался «Новый Иерусалим» в Истре. Он принял 46,3 тыс. гостей. На второй строчке — Серпуховский историко-художественный музей, в котором побывали 8,1 тыс. человек. Далее следуют музей-заповедник Петра Чайковского, Коломенский кремль, Волоколамский кремль и Егорьевский историко-художественный музей. Ранее «Реальное время» сообщало, что музей-заповедник «Казанский кремль» принял 3 млн туристов с начала 2021 года.