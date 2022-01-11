Названы самые продаваемые в праздники товары

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В период новогодних праздников россияне чаще всего приобретали на «AliExpress-Россия» смартфоны, умные устройства и ноутбуки.
Названы самые продаваемые в праздники товары
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает LIFE со ссылкой на исследование торговой площадки.

Также на первых позициях рейтинга оказались гаджеты для уборки дома и телевизоры. Кроме того, россияне интересовались товарами для кошек — спрос на них вырос в 18 раз.

Самым дорогим товаром, приобретённым в период праздников, стала игровая видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC.

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв в беседе с RT ранее рассказал, как защититься от мошенников в праздники.

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