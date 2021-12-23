Юрист Соловьёв предупредил о росте мошенничества в новогодние праздники

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, как защититься от мошенников в новогодние праздники.

«Самое главное — не верим ни в какие «волшебные» новогодние выплаты или выигрыши, ради получения которых нужно предоставлять номер своей банковской карты или иную персональную или финансовую информацию», — отметил юрист.

Он также посоветовал перепроверять все просьбы от родных и друзей об оказании финансовой помощи. Он отметил, что злоумышленники взламывают переписку людей в популярных мессенджерах и социальных сетях и, представляясь родственниками, друзьями или близкими знакомыми, просят перевести различные суммы.

«С большой долей вероятности этот вид мошенничества активизируется в новогодние праздники — пользуясь праздничной атмосферой и настроением, мошенники будут просить деньги на подарок близкому человеку, общему знакомому, на билет на поезд или самолёт, на ремонт машины и т. д. В этом случае самое важное — не осуществлять перевод средств сразу, а связаться с человеком, от имени которого поступила просьба, и уточнить все лично, как говорится, глаза в глаза», — подчеркнул Соловьёв.

Кроме того, юрист призвал проявлять сдержанность при онлайн-заказах и покупках, так как немалый сегмент новогоднего мошенничества — сайты-двойники и обман на популярных торговых онлайн-площадках.

При заказе товаров и услуг, как отметил специалист, необходимо придерживаться простых правил: тщательно проверить добуквенное совпадение названия сайта в адресной строке браузера, набрать название нужного сайта вручную, проверить все внутренние страницы сайта, как работают ссылки, насколько сайт полон информации и насколько эта информация актуальна.

Юрист также призывал убедиться в наличии сервиса комментариев — их должно быть много, и они должны быть разными: и положительными, и отрицательными.

«И самое главное: настоящие сайты не просят отправлять смс на короткие номера и вводить свои персональные данные или личную финансовую информацию. Если это так — перед вами мошенники… А любые разговоры со «служащими банков», «следователями», «прокурорами», «страховщиками» и др. не раздумывая прерываем, пусть тоже отдохнут в Новый год», — добавил Соловьёв.

Ранее специалисты напомнили о правилах безопасности во время шопинга на сайтах объявлений.