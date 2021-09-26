Юрист дал советы россиянам, которые стали жертвами интернет-мошенничества

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что стоит сделать, если вы стали жертвой интернет-мошенничества.

Как объяснил эксперт, в силу значительных трудностей, связанных с идентификацией злоумышленников, подобное мошенничество сложно расследовать.

«Сегодня объектом обмана становятся все категории наших граждан, поскольку преступный умысел реализуется в интернет-пространстве в онлайн-режиме. Рецепт защиты один: никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации», — рассказал Соловьёв.

Он также отметил, что стоит лишний раз перепроверить, кто контактирует с вами, даже «если цена очень хорошая и товар очень нужен».

«Если же деньги уже переведены мошенникам, то необходимо не откладывая постараться задокументировать все произведённые действия: сделать скриншоты денежных переводов, записать контактные данные лжепродавцов, сохранить ссылки на их сайты или сфотографировать их. В целом же при приобретении товаров в онлайн-режиме лучше последовательно фиксировать все действия, в том числе с помощью видеофиксации», — пояснил Соловьёв.

Следующим шагом, по его словам, должно стать оперативное обращение с заявлением в отдел полиции по месту жительства гражданина или по месту совершения мошенничества.

«Это можно сделать, как придя в отдел полиции, так и в онлайн-режиме. Полицейские обязаны принять заявление и провести предусмотренные законом проверочные и разыскные мероприятия», — добавил специалист.

По его мнению, борьба с мошенниками могла бы быть более эффективной, если бы был упрощён порядок взаимодействия банковских и правоохранительных структур.

«Чтобы, получив информацию от полиции о совершённом преступлении, финансово-кредитные учреждения могли бы оперативно блокировать счета предполагаемых мошенников с целью фиксации совершённых преступлений, противодействия переводу похищенных средств на другие счета. Подобные правоохранительно-обеспечительные меры как раз и могли бы способствовать возвращению потерпевшим их денежных средств», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица сотрудников банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счёт.