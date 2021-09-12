В МВД рассказали о наиболее распространённых способах похищения денег со счетов россиян

Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица сотрудников банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счёт. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Из наиболее распространённых видов IT-хищений, характерных для России, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путём оформления от имени клиента онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, другой популярный у мошенников способ — похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы.

В МВД добавили, что преступники похищают денежные средства путём убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк выявил новую схему мошенничества на портале «Госуслуги», нацеленную на кражу данных.