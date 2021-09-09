В Сбербанке нашли схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах»

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк выявил новую схему мошенничества на «Госуслугах», нацеленную на кражу данных.

По его словам, гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить при повторной регистрации и оплате госпошлины.

«Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где, ... могут оформить кредит или микрозаём, — подчеркнул Кузнецов в интервью с РИА Новости.

Кузнецов отметил, что при получении такого сообщения следует позвонить в поликлинику.

«Если вы ... оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг», — подытожил зампред правления банка.

Ранее специалист Петр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.