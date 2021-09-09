В Сбербанке нашли схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах»
По его словам, гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить при повторной регистрации и оплате госпошлины.
«Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где, ... могут оформить кредит или микрозаём, — подчеркнул Кузнецов в интервью с РИА Новости.
Кузнецов отметил, что при получении такого сообщения следует позвонить в поликлинику.
«Если вы ... оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг», — подытожил зампред правления банка.
Ранее специалист Петр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.