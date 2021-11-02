Специалисты напомнили о правилах безопасности во время шопинга на сайтах объявлений

Короткая ссылка
Чтобы не стать жертвами мошенников, покупая товары у частных лиц на сайтах объявлений, эксперты советуют придерживаться элементарных правил сетевой безопасности.
Специалисты напомнили о правилах безопасности во время шопинга на сайтах объявлений
  • Reuters

Об этом пишет «Москва 24».

Первое, на что советуют обращать внимание специалисты, — количество фотографий в объявлении. Насторожить должно то, что потенциальный продавец выкладывает мало фото товара и по запросу не предоставляет дополнительных видео или изображений.

Не менее опасно, когда вас просят продолжить общение в соцсетях или мессенджерах, уводя с платформы виртуальной доски объявлений.

Остерегаться надо и в тех случаях, когда злоумышленники присылают ссылку для перевода предоплаты или оплаты услуг доставки.

«В профиле участника надо указывать только необходимый минимум данных о себе. Не выкладывать на всеобщее обозрение домашний адрес, банковские реквизиты карт и онлайн-кошельков, ксерокопии паспорта и ИНН. Нужно завести и использовать для покупок и платежей в интернете отдельную банковскую карту», — посоветовала юрист Евгения Квартальнова.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить