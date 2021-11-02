Специалисты напомнили о правилах безопасности во время шопинга на сайтах объявлений

Чтобы не стать жертвами мошенников, покупая товары у частных лиц на сайтах объявлений, эксперты советуют придерживаться элементарных правил сетевой безопасности.

Об этом пишет «Москва 24».

Первое, на что советуют обращать внимание специалисты, — количество фотографий в объявлении. Насторожить должно то, что потенциальный продавец выкладывает мало фото товара и по запросу не предоставляет дополнительных видео или изображений.

Не менее опасно, когда вас просят продолжить общение в соцсетях или мессенджерах, уводя с платформы виртуальной доски объявлений.

Остерегаться надо и в тех случаях, когда злоумышленники присылают ссылку для перевода предоплаты или оплаты услуг доставки.

«В профиле участника надо указывать только необходимый минимум данных о себе. Не выкладывать на всеобщее обозрение домашний адрес, банковские реквизиты карт и онлайн-кошельков, ксерокопии паспорта и ИНН. Нужно завести и использовать для покупок и платежей в интернете отдельную банковскую карту», — посоветовала юрист Евгения Квартальнова.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.