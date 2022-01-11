В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек как дополнительной меры поддержки
- РИА Новости
«Действительно, инфляционные процессы, которые запустила эмиссия в странах Евросоюза, в США, конечно же, заставляют нас в рамках открытых рыночных отношений сталкиваться с тем, что инфляция достаточно существенна. И, несмотря на то что высокие цены на энергоресурсы позволили бы нам значительно укрепить рубль, это нанесло бы очень серьёзный урон экспортному потенциалу нашей промышленности, в том числе высокотехнологичной», — пояснил Гутенёв.
Он отметил, что в ближайший год предполагаемые темпы роста потребительских цен вблизи 6—7%, скорее всего, будут сохраняться «в том числе на продовольственные товары».
Но повышение цен в России, по мнению парламентария, будет происходить медленнее, чем в западных странах.
«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходимыми продуктами питания. Более того, мы достаточно часто с помощью квотирования регулируем экспортный поток, поскольку наша сельскохозяйственная продукция весьма и весьма конкурентоспособна. Что касается продуктовых карточек, то об этом достаточно давно говорил Минпромторг как о возможной мере поддержки... Стимулирование потребления отечественных продуктов и поддержка малообеспеченных семей вполне возможно могла бы реализовываться через целевые продовольственные карточки», — добавил депутат.
Собеседник RT не исключил использования такого механизма, но пояснил, что это будет не вынужденной, а дополнительной мерой.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.
Идею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.