Путин считает возможным подумать над идеей сертификатов на продукты

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Президент России Владимир Путин прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.
Путин считает возможным подумать над идеей сертификатов на продукты
  • © РИА Новости

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

При этом он отметил, что, по его мнению, «сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии».

В конце декабря глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

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