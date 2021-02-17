Путин считает возможным подумать над идеей сертификатов на продукты

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

При этом он отметил, что, по его мнению, «сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии».

В конце декабря глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.