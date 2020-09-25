В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработке законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.
В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся
  • globallookpress.com

«По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума)», — написал он в своём Telegram-канале.

Нилов отметил, что профильным ведомствам необходимо установить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью такого сертификата.

«Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета», — пояснил он.

По его словам, за основу проекта взят положительный опыт Москвы в данной сфере.

В апреле RT писал, что депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить многодетные и малообеспеченные семьи продуктами и антисептиками.

В то же время в Департаменте торговли и услуг Москвы заявили, что не рассматривают вариант введения продуктовых карточек малообеспеченным гражданам.

URA.RU передавало, что в Тюменской области планируют потратить более 6 млрд рублей на выплаты детям из малообеспеченных семей в 2020—2022 годах.

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