В Москве заявили, что идея продуктовых карточек не рассматривается
- РИА Новости
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«Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для её применения», — цитирует Интерфакс Немерюка.
По его словам, вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно.
Он отметил, что в торговых сетях и магазинах Москвы созданы запасы продовольствия и продукции на 30—45 дней.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал идею введения продовольственных карточек. По его мнению, сейчас в этом нет никакой необходимости, поскольку на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.