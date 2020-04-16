В Москве заявили, что идея продуктовых карточек не рассматривается

Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для её применения», — цитирует Интерфакс Немерюка.

По его словам, вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно.

Он отметил, что в торговых сетях и магазинах Москвы созданы запасы продовольствия и продукции на 30—45 дней.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал идею введения продовольственных карточек. По его мнению, сейчас в этом нет никакой необходимости, поскольку на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.