В Госдуме оценили идею введения продовольственных карточек

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал идею введения продовольственных карточек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По его мнению, вводить продовольственные карточки сейчас нет никакой необходимости, поскольку на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.

«Сведения о том, что человек лишился работы, уже в течение двух суток передаются в органы Пенсионного фонда и центра занятости. И они (потерявшие работу. — RT) будут получать пособие по безработице, которое не может быть ниже прожиточного минимума», — пояснил депутат.

Он добавил, что введение продовольственных карточек — это серьёзное и масштабное мероприятие, которое будет довольно сложно осуществить.

Ранее в организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.