В Госдуме оценили идею введения продовольственных карточек

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко прокомментировал идею введения продовольственных карточек.
В Госдуме оценили идею введения продовольственных карточек
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По его мнению, вводить продовольственные карточки сейчас нет никакой необходимости, поскольку на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.

«Сведения о том, что человек лишился работы, уже в течение двух суток передаются в органы Пенсионного фонда и центра занятости. И они (потерявшие работу. — RT) будут получать пособие по безработице, которое не может быть ниже прожиточного минимума», — пояснил депутат.

Он добавил, что введение продовольственных карточек — это серьёзное и масштабное мероприятие, которое будет довольно сложно осуществить.

Ранее в организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить