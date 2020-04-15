В Госдуме оценили идею введения продовольственных карточек
- © duma.gov.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
По его мнению, вводить продовольственные карточки сейчас нет никакой необходимости, поскольку на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.
«Сведения о том, что человек лишился работы, уже в течение двух суток передаются в органы Пенсионного фонда и центра занятости. И они (потерявшие работу. — RT) будут получать пособие по безработице, которое не может быть ниже прожиточного минимума», — пояснил депутат.
Он добавил, что введение продовольственных карточек — это серьёзное и масштабное мероприятие, которое будет довольно сложно осуществить.
Ранее в организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.