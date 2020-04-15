В России предложили ввести продуктовые карточки
- АГН «Москва»
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Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление, которое подписали руководители ряда организаций.
Указывается, что в том числе заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.
По мнению авторов инициативы, в число получателей карточек нужно включить граждан, потерявших работу или доход в связи с ситуацией с распространением коронавирусом.
В заявлении говорится, что карточки на сумму 10 тыс. рублей ежемесячно могли бы получать 10 млн граждан.
При этом авторы идеи считают, что финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребует 800 млрд рублей.
В феврале 2017 года сообщалось, что Минпромторг совместно с Минфином планирует запустить программу продовольственной помощи.