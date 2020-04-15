В России предложили ввести продуктовые карточки

Короткая ссылка
В организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.
В России предложили ввести продуктовые карточки
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление, которое подписали руководители ряда организаций.

Указывается, что в том числе заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. 

По мнению авторов инициативы, в число получателей карточек нужно включить граждан, потерявших работу или доход в связи с ситуацией с распространением коронавирусом. 

В заявлении говорится, что карточки на сумму 10 тыс. рублей ежемесячно могли бы получать 10 млн граждан.

При этом авторы идеи считают, что финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребует 800 млрд рублей.

В феврале 2017 года сообщалось, что Минпромторг совместно с Минфином планирует запустить программу продовольственной помощи

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить