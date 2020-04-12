Нуждающиеся семьи предложили обеспечить продуктами и антисептиками

Депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Копия письма парламентария есть в распоряжении RT.

Также предлагается поддержать семьи с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами.

В частности, на период нерабочих дней каждый ребёнок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за которым требуется уход, должны получать продуктовый набор, считает Щапов. Состав такого набора в обращении не уточняется.

Также в связи с распространением коронавируса парламентарий предлагает обеспечить указанные категории семей индивидуальными средствами защиты.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — сказано в тексте обращения.

Кроме того, в своём обращении Щапов призывает расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии коронавируса доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Ранее в Национальном родительском комитете предложили обеспечить семьи с детьми, чей доход во время самоизоляции стал ниже прожиточного минимума, дополнительным денежным пособием.