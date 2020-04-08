Для нуждающихся семей с детьми в самоизоляции просят ввести пособие

Представители Национального родительского комитета (НРК) направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением оказать дополнительную материальную поддержку семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации в период самоизоляции. Об этом RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.

Так, предлагается установить пособие для семей с детьми, в которых взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы во время самоизоляции, из-за чего доход семьи стал ниже прожиточного минимума.

Размер пособия должен складываться из расчёта не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, считает Волынец.

В НРК подчеркнули, что оказываемая помощь будет единовременной и должна быть организована до конца апреля 2020 года.

«В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлён, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции», — отметила Ирина Волынец в беседе с RT.

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