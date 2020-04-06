В Госдуме предложили запретить выселять арендаторов из-за самоизоляции
- РИА Новости
По мнению депутата, в условиях борьбы с распространением коронавируса в России арендаторы жилья могут быть вынуждены нарушать режим самоизоляции из-за разрыва договора найма или завершения его действия в период самоизоляции.
Для решения этой проблемы предлагается запретить собственникам жилья разрывать договоры найма в одностороннем порядке на период действия режима самоизоляции.
«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — отметил Фёдоров.
Парламентарий также обратил внимание на тех граждан, которые де-факто снимают жильё без оформления договора найма.
«Для данной категории лиц, в случае потери фактического места пребывания, считаю целесообразным предоставить возможность перемещения внутри одного населённого пункта или с переездом в другой населённый пункт... без применения в отношении них штрафных санкций, при условии поступления в органы муниципальной власти предварительного сообщения гражданина о необходимости перемещения и адреса нового места жительства», — сказано в тексте обращения.
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