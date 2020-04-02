Работникам на самоизоляции предложили дать скидку на услуги связи

Член Общественной палаты России Илья Сёмин обратился в Минкомсвязи с предложением снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции. Копия письма, направленного в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, есть в распоряжении RT.

В своём обращении Сёмин отметил, что режим дистанционной работы предполагает кратный рост использования интернета и мобильной связи. Многие работники, оказавшиеся в самоизоляции, вынуждены оплачивать дополнительные расходы из собственного кармана.

В этой связи член Общественной палаты предлагает ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой (интернет и мобильная связь) для дистанционно работающих граждан. Скидка будет предоставляться тем работникам, которые на удалёнке стали пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода.

«Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удалёнки стал разговаривать более трёх часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», — пояснил Сёмин в своём обращении.

Для лимитированных и корпоративных тарифов автор письма предложил увеличить объём доступного трафика в полтора раза без взимания дополнительной платы.

Данная мера, как считает автор инициативы, поможет поддержать высокую производительность труда и мотивацию сотрудников в условиях дистанционной работы.

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