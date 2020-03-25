Налоги для самозанятых предложили временно отменить из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

Депутат напомнил, что самозанятые, в отличие от наёмных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса.

При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков (4 или 6%), которые, по данным Чернышова, в настоящее время могли значительно сократиться.

В связи с этим парламентарий считает необходимым снять с самозанятых налоговую нагрузку до окончания пандемии коронавируса.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Федеральной налоговой службе рассказали RT о самых распространённых сферах деятельности среди самозанятых в России.

Так, самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Также распространены такие услуги, как сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.