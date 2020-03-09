Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».

Также распространены такие услуги, как сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%).

Сообщается, что средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых был введён с 1 января 2019 года в четырёх регионах страны — в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С начала 2020 года к эксперименту присоединились ещё 19 субъектов, в том числе Санкт-Петербург, Воронежская и Волгоградская области.

«Из не участвующих в проекте регионов Российской Федерации большинство выразило желание присоединиться к эксперименту по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В настоящее время данный вопрос находится в проработке», — рассказали RT в пресс-службе ФНС.

На февраль текущего года в России насчитывается 465 тыс. зарегистрированных самозанятых.

Ранее в правительстве Москвы назвали количество зарегистрированных самозанятых в столице.