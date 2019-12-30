В Татарстане разработали «портфель самозанятого»

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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал «портфель самозанятого», в котором содержится набор услуг для старта и развития бизнеса.
В Татарстане разработали «портфель самозанятого»
  • Pixabay

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Татарстана, «портфель» смогут получить самозанятые, зарегистрированные в этом статусе с начала декабря 2019 года.

Всего планируется разыграть 500 бесплатных комплектов, уточнили в ведомстве.

В «портфель самозанятого» входят услуги на общую сумму 51,5 тыс. рублей, в том числе набор сертификатов на страховые услуги, создание собственного сайта, изготовление полиграфии, фотосессия, льготное посещение образовательного бизнес-мероприятия, вводный урок по SMM-продвижению, доступ к закрытому обучающему курсу ведения продаж и другое.

Ранее портал Inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы республиканского Минэкономики сообщал, что число зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тыс.

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