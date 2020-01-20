Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области легализовали свой бизнес

Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области в рамках пилотного проекта легализовали свой бизнес и стали платить налоги.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о налоге на профессиональный доход. На такой налоговый режим можно перейти добровольно.

Как отметила глава областного Минфина Лилия Федотова, местные жители активно включаются в проект.

Эксперимент рассчитан до конца 2028 года.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области одобрили закон о снижении налогов для предпринимателей.