Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области легализовали свой бизнес
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Речь идёт о налоге на профессиональный доход. На такой налоговый режим можно перейти добровольно.
Как отметила глава областного Минфина Лилия Федотова, местные жители активно включаются в проект.
Эксперимент рассчитан до конца 2028 года.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области одобрили закон о снижении налогов для предпринимателей.