Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области легализовали свой бизнес

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Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области в рамках пилотного проекта легализовали свой бизнес и стали платить налоги.
Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области легализовали свой бизнес
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о налоге на профессиональный доход. На такой налоговый режим можно перейти добровольно.

Как отметила глава областного Минфина Лилия Федотова, местные жители активно включаются в проект.

Эксперимент рассчитан до конца 2028 года.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области одобрили закон о снижении налогов для предпринимателей.

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