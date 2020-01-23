В Москве назвали число зарегистрированных самозанятых

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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин назвал количество самозанятых, зарегистрированных в столице.
В Москве назвали число зарегистрированных самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

По его словам, в Москве к концу 2019 года было зарегистрировано 192 тыс. самозанятых горожан, их число каждый месяц увеличивается на 15—20 тыс.

«Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей», — цитирует «Вечерняя Москва» Алексея Фурсина.

Как сообщает портал мэра и правительства города, среди наиболее популярных у москвичей сфер занятости на первом месте оказался фотобизнес.

Вторым по популярности стал клининговый бизнес, на третьем месте — сфера хендмейда, которая включает вязание, вышивку, керамику и столярные работы.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Татарстана сообщало, что Фонд поддержки предпринимательства региона разработал «портфель самозанятого», в котором содержится набор услуг для старта и развития бизнеса.

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