В Москве назвали число зарегистрированных самозанятых
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По его словам, в Москве к концу 2019 года было зарегистрировано 192 тыс. самозанятых горожан, их число каждый месяц увеличивается на 15—20 тыс.
«Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей», — цитирует «Вечерняя Москва» Алексея Фурсина.
Как сообщает портал мэра и правительства города, среди наиболее популярных у москвичей сфер занятости на первом месте оказался фотобизнес.
Вторым по популярности стал клининговый бизнес, на третьем месте — сфера хендмейда, которая включает вязание, вышивку, керамику и столярные работы.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Татарстана сообщало, что Фонд поддержки предпринимательства региона разработал «портфель самозанятого», в котором содержится набор услуг для старта и развития бизнеса.