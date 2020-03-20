Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

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Дмитрий Рункевич
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами. Копия письма парламентария в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

«После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному», — заметил Фёдоров.

Для решения этой проблемы законодатель предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.

Более тысячи россиян не могут вернуться из зарубежных стран, закрывших свои границы из-за угрозы распространения коронавируса.

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