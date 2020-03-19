«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
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«19 марта рейс S7 3534 в Москву будет выполнен из аэропорта Подгорица», — сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
В «Победе» сообщили, что «получили разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта».
Оба рейса будут выполнены из Подгорицы вместо Тивата.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
18 марта Черногория подтвердила согласие на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями.