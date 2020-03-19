«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз из Черногории россиян, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.

«19 марта рейс S7 3534 в Москву будет выполнен из аэропорта Подгорица», — сказала РИА Новости представитель авиакомпании.

В «Победе» сообщили, что «получили разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта».

Оба рейса будут выполнены из Подгорицы вместо Тивата.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.

18 марта Черногория подтвердила согласие на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями.