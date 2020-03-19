Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
- globallookpress.com
«Самолёт компании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву», — заявил он.
Киржа уточнил, что на борту находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы».
В аэропорту Подгорицы в свою очередь уточнили, что в Москву вылетели 157 человек.
Ранее власти Черногории выдали разрешение на первый рейс для вывоза застрявших в стране россиян.
В МИД России назвали критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться на родину.