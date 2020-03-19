Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

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Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Кирилла Киржу.
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
  • globallookpress.com

«Самолёт компании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву», — заявил он.

Киржа уточнил, что на борту находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы».

В аэропорту Подгорицы в свою очередь уточнили, что в Москву вылетели 157 человек. 

Ранее власти Черногории выдали разрешение на первый рейс для вывоза застрявших в стране россиян.

В МИД России назвали критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться на родину.

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