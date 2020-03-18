Черногория выдала разрешение на первый рейс для вывоза россиян

Черногория подтвердила согласие на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями.

Об этом сообщили в посольстве России.

«Получено письменное разрешение на первый рейс — его осуществит компания «Аэрофлот» вечером 18 марта», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Россиян, которые находятся в аэропорту Тивата, перевезут в аэропорт Подгорицы, отметили там.

«Ожидаем разрешения на осуществление других рейсов компаний S7 и «Победа», — добавили в посольстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

Как отметили в министерстве, Черногория выступает за то, чтобы Россия взяла на себя ответственность за вывоз на родину черногорских граждан с территории России.