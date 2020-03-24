Нуждающимся ученикам на период карантина предложили выдать компьютеры

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Александра Рыкова
Нуждающимся российским школьникам предложили выдать необходимую технику на период дистанционного обучения. С таким предложением выступили в Общественной палате и Институте прогрессивного образования. Копия письма общественников в Минпросвещения есть в распоряжении RT.
Нуждающимся ученикам на период карантина предложили выдать компьютеры
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Авторы инициативы напомнили, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 ряд национальных систем общего школьного образования переходит на дистанционные формы обучения.

По данным общественников, не у всех учащихся есть техническая возможность продолжать осваивать школьную программу и готовиться к итоговым аттестациям и ЕГЭ дома: у кого-то нет компьютеров, в некоторых регионах существуют также проблемы с интернетом. 

В этой связи предлагается обеспечить тех учеников, которые в этом нуждаются, необходимым цифровым оборудованием (роутерами и компьютерами-лэптопами). Получить технику школьники смогли бы по заявкам родителей или законных представителей на необходимый срок бесплатно, уточняется в тексте обращения. 

«Техника должна предоставляться в аренду — в первую очередь льготникам. Это многодетные семьи, где, как правило, один компьютер на всех, и малоимущие семьи, где может и вовсе не быть нужного оборудования и интернета. В то же время речь идёт о жителях отдалённых территорий, малых городов, где также могут наблюдаться перебои со связью», — пояснила в беседе с RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По её словам, в среднем в России на 100 учеников приходится около 15 компьютеров, которые находятся в школе. Часть из них школы могли бы на время отдать нуждающимся ученикам, полагает Маркс. 

«Министерство просвещения уже объявило, что российские операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Соответственно, для отдельных семей можно также договориться о предоставлении роутеров или модемов на безвозмездной основе», — считает она. 

Ранее в Госдуме предложили сделать дистанционным основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

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