В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.

По её словам, из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу всё большее количество детских учреждений закрывается на карантин. В семьях, где родители работают, дети остаются дома без присмотра.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности в случае возникновения несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до лишения родительских прав», — пояснила Волынец.

В связи с этим общественница считает необходимым позволить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантинных мероприятий в учебных учреждениях, которые посещают их дети.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщалось, школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели.