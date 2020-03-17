В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
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- РИА Новости
По её словам, из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу всё большее количество детских учреждений закрывается на карантин. В семьях, где родители работают, дети остаются дома без присмотра.
«Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности в случае возникновения несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до лишения родительских прав», — пояснила Волынец.
В связи с этим общественница считает необходимым позволить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантинных мероприятий в учебных учреждениях, которые посещают их дети.
Ранее Министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось, школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели.