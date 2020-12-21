В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

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Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила о необходимости введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущего населения в связи с повышенными ценами на базовые продукты.

«Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента... Правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло», — цитирует РИА Новости Оглоблину.

Однако, как она отметила, соглашение заключено с компаниями только на три месяца, а значит, «цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок».

Оглоблина подчеркнула, что правительству необходимо задуматься над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов в стране. 

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