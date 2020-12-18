Мантуров заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов в стране.

«Мы получили урок весной и с колёс практически формировали запасы. С тех пор все сети — и федеральные, и региональные — поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее чем на четыре недели», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров добавил, что поэтому нет проблем с запасами либо отсутствием каких-либо товарных позиций.

Ранее глава Минпромторга сообщил, что более 50 производителей, а также федеральные и региональные торговые сети присоединились к соглашению о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.