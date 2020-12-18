Мантуров сообщил о соглашении по ценам на масло и сахар

Более 50 производителей, а также федеральные и региональные торговые сети присоединились к соглашению о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На сегодняшний день мы видим (потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями), что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — сказал он.

Мантуров уточнил, что пять крупных федеральных сетей находятся на этапе подписания соглашения.

Также министр заявил, что российские торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло.

«Это уже фактически видно», — заявил Мантуров.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что падение цен на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашений о стабилизации стоимости должно произойти к 21 декабря.