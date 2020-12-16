Минсельхоз назвал сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, когда, как ожидается, снизятся цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов, подписанных с ретейлом и поставщиками.
Минсельхоз назвал сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца I квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — цитирует его ТАСС.

Так как подписание состоялось 16 декабря, падение цен должно произойти к 21-му числу.

Ранее российское правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

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