Кабмин подготовил законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты

Короткая ссылка
Правительство России подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты и внесёт его в Госдуму. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Кабмин подготовил законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них. Сегодня мы рассмотрим и внесём этот проект в Государственную думу», — сказал он.

Кроме того, подготовлен проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию, но, как отметил Мишустин, уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%.

«Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен», — добавил он.

15 декабря Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. 

Как заявили в ФАС, ведомство намерено проводить внеплановые проверки цен на продукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить