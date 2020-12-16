Кабмин подготовил законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты

Правительство России подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты и внесёт его в Госдуму. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них. Сегодня мы рассмотрим и внесём этот проект в Государственную думу», — сказал он.

Кроме того, подготовлен проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию, но, как отметил Мишустин, уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%.

«Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен», — добавил он.

15 декабря Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

Как заявили в ФАС, ведомство намерено проводить внеплановые проверки цен на продукты.