Иммунолог Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса

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Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.
Иммунолог Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса
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«Задача вируса, как и любого живого организма, — размножиться и распространиться по миру как можно шире, не убивая переносчиков, поскольку смерть заражённого организма влечёт за собой и смерть вируса. Это нормальный процесс, насколько он будет тяжёлым, покажет время. Сейчас важно научиться лечить коронавирус амбулаторно, не загружая систему здравоохранения, чтобы лёгкие штаммы привели к естественной иммунизации населения всей планеты», — заключил Жемчугов.

Ранее учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета сообщили, что обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.

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