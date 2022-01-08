Кипрские учёные заявили о выявлении гибридного штамма коронавируса «дельтакрон»

Короткая ссылка
Учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».
Кипрские учёные заявили о выявлении гибридного штамма коронавируса «дельтакрон»
  • globallookpress.com

Об этом заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, пишет Cyprus Mail.

Он рассказал, что у данного варианта генетическая основа как у штамма коронавируса «дельта», однако некоторые его мутации такие же, как у «омикрона».

Также Кострикис сообщил, что этот гибридный штамм был в выявленных 25 образцах, взятых на Кипре. При этом 11 образцов были взяты у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, ещё 14 образцов взяли у других местных жителей.

Ранее сообщалось, что новая разновидность коронавируса с 46 мутациями обнаружена на юге Франции у вернувшихся из Камеруна путешественников.

Роспотребнадзор отмечал, что в России не выявляли обнаруженный во Франции штамм коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить