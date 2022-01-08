Кипрские учёные заявили о выявлении гибридного штамма коронавируса «дельтакрон»

Учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

Об этом заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, пишет Cyprus Mail.

Он рассказал, что у данного варианта генетическая основа как у штамма коронавируса «дельта», однако некоторые его мутации такие же, как у «омикрона».

Также Кострикис сообщил, что этот гибридный штамм был в выявленных 25 образцах, взятых на Кипре. При этом 11 образцов были взяты у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, ещё 14 образцов взяли у других местных жителей.

Ранее сообщалось, что новая разновидность коронавируса с 46 мутациями обнаружена на юге Франции у вернувшихся из Камеруна путешественников.

Роспотребнадзор отмечал, что в России не выявляли обнаруженный во Франции штамм коронавируса.