Роспотребнадзор: в России не выявляли обнаруженный во Франции штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

©Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — говорится в заявлении. Уточняется, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций. Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные об этом штамме.