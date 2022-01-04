Роспотребнадзор: в России не выявляли обнаруженный во Франции штамм коронавируса
- ©Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.
Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные об этом штамме.