ВОЗ с ноября отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм COVID-19

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуд заявил, что ВОЗ с ноября внимательно отслеживает новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, о котором сообщили ученые из Франции.
ВОЗ с ноября отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм COVID-19
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По его словам, организация делит штаммы на три типа: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность.

«Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.

28 декабря ФАН сообщало, что врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

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