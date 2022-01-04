ВОЗ с ноября отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм COVID-19
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По его словам, организация делит штаммы на три типа: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность.
«Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.
28 декабря ФАН сообщало, что врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.