Иммунолог Жемчугов прокомментировал данные о выявленном во Франции новом штамме COVID-19

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что новые штаммы коронавируса будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в его геноме.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Эти мутации идут в его (вируса — RT) геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций… Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, — чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий», — пояснил он.

Жемчугов также отметил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».