Семейный врач Добровольский назвал распространённые факторы развития онкологии

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Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, какие повседневные привычки могут спровоцировать возникновение онкологического заболевания.
Семейный врач Добровольский назвал распространённые факторы развития онкологии
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В беседе с Nation News специалист прежде всего указал на такие вредные привычки, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Также он напомнил о необходимости следить за качеством употребляемых в пищу продуктов.

«Тут, конечно же, необходимо, чтобы преобладала клетчатка. Она ускоряет моторику кишечника и соответственно эвакуацию его содержимого, поэтому, выбирая между тем, что мы едим, необходимо обязательно включать в рацион, кроме мяса и рыбы, ещё и овощи и фрукты. Лучше стараться избегать химически улучшенной пищи», — констатировал врач.

Он также посоветовал укреплять иммунитет, а для этого, по его словам, надо высыпаться и заниматься спортом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

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