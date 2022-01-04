Семейный врач Добровольский назвал распространённые факторы развития онкологии

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, какие повседневные привычки могут спровоцировать возникновение онкологического заболевания.

В беседе с Nation News специалист прежде всего указал на такие вредные привычки, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Также он напомнил о необходимости следить за качеством употребляемых в пищу продуктов.

«Тут, конечно же, необходимо, чтобы преобладала клетчатка. Она ускоряет моторику кишечника и соответственно эвакуацию его содержимого, поэтому, выбирая между тем, что мы едим, необходимо обязательно включать в рацион, кроме мяса и рыбы, ещё и овощи и фрукты. Лучше стараться избегать химически улучшенной пищи», — констатировал врач.

Он также посоветовал укреплять иммунитет, а для этого, по его словам, надо высыпаться и заниматься спортом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией COVID-19.