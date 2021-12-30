Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

Также может быть выписан штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого от двух до трёх лет.

В начале декабря заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин рассказал подробности о работе камер фотовидеофиксации на дорогах.

По его словам, камеры выявили около 145 млн нарушений на дорогах России за год.

Начальник УГИБДД по Москве Александр Быков сообщил, что в столице зафиксировали с начала года более 400 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями такси.