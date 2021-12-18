В ГИБДД рассказали о мониторинге соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров

Начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ведомство ведёт мониторинг соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров.

«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации. Мы являемся активными пользователями соцсетей, и в том числе подписчиками так называемых блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сотрудники ведомства дают правовую оценку по каждому соответствующему случаю.

«За прошедший период в отношении 150 лиц, которые размещали контент с нарушениями правил дорожного движения, нами было принято более 600 мер административного воздействия», — отметил Быков.

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин дал советы ученикам автошкол.