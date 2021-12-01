В Госавтоинспекции дали советы будущим водителям

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин дал советы ученикам автошкол.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал не только внимательно слушать педагогов автошколы, но и самостоятельно изучать ПДД, тем более что в настоящее время достаточно методических материалов.

Кузин также отметил, что на фоне введения новых экзаменационных правил автошколы стали менять свои программы, и если ученик считает, что обучение не соответствует современным стандартам и не позволит сдать экзамен в Госавтоинспекции с первого раза, то нужно обратиться в администрацию школы с жалобой.

Кроме того, генерал-майор полиции рассказал, что экзамены в режиме реальных условий оказались для начинающих водителей сложнее.

«Сдача экзамена с первого раза резко сократилась. Эта заученность, на которой раньше настаивали и учебные организации, и водители, ушла, и поэтому ученикам приходится адаптироваться к тем условиям, в которые их ставит инспектор, из-за чего сдать экзамен стало гораздо сложнее», — цитирует Кузина kp.ru.

В августе сообщалось, что МВД России работает над вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права.