В Госавтоинспекции дали советы будущим водителям

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин дал советы ученикам автошкол.
В Госавтоинспекции дали советы будущим водителям
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал не только внимательно слушать педагогов автошколы, но и самостоятельно изучать ПДД, тем более что в настоящее время достаточно методических материалов.

Кузин также отметил, что на фоне введения новых экзаменационных правил автошколы стали менять свои программы, и если ученик считает, что обучение не соответствует современным стандартам и не позволит сдать экзамен в Госавтоинспекции с первого раза, то нужно обратиться в администрацию школы с жалобой.

Кроме того, генерал-майор полиции рассказал, что экзамены в режиме реальных условий оказались для начинающих водителей сложнее.

«Сдача экзамена с первого раза резко сократилась. Эта заученность, на которой раньше настаивали и учебные организации, и водители, ушла, и поэтому ученикам приходится адаптироваться к тем условиям, в которые их ставит инспектор, из-за чего сдать экзамен стало гораздо сложнее», — цитирует Кузина kp.ru.

В августе сообщалось, что МВД России работает над вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить