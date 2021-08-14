МВД хочет изменить экзамен по теории на водительские права

МВД России работает над вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права, сообщает пресс-центр ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — цитирует ТАСС пресс-центр.

Отмечается, что это мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет.

В дальнейшем министерство представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.

Ранее стало известно, что в МВД России планируется пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортом.