МВД хочет изменить экзамен по теории на водительские права

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МВД России работает над вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права, сообщает пресс-центр ведомства.
МВД хочет изменить экзамен по теории на водительские права
  • РИА Новости

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — цитирует ТАСС пресс-центр.

Отмечается, что это мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет.

В дальнейшем министерство представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.

Ранее стало известно, что в МВД России планируется пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортом.

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