В МВД России уточнят ряд правил, связанных с экзаменом на вождение
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
«В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий», — заявил собеседник агентства.
При этом в ведомстве отмечают, что нет необходимости вносить концептуальные изменения в административный регламент.
С 1 апреля в России вступили изменения в правила проведения экзамена на управление транспортным средством и выдачи водительских удостоверений. Новые правила исключили «площадку» в формате отдельного экзамена.