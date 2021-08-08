В МВД России уточнят ряд правил, связанных с экзаменом на вождение

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В МВД России планируется пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий», — заявил собеседник агентства. 

При этом в ведомстве отмечают, что нет необходимости вносить концептуальные изменения в административный регламент.

С 1 апреля в России вступили изменения в правила проведения экзамена на управление транспортным средством и выдачи водительских удостоверений. Новые правила исключили «площадку» в формате отдельного экзамена.

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